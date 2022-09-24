Женщина забыла о лотерейном билете и чуть не упустила миллионы

Американка из округа Сент-Луи в Миссури рассказала местным СМИ, что недавно нашла в сумке забытый билет лотереи Powerball. За месяц до этого женщина купила его в магазине Walmart в Манчестере и забросила в сумку.

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Позже она снова посетила этот магазин, чтобы купит и проверить другой билет Powerball, она нашла забытый листок бумаги в своей сумочке и решила отсканировать его.

Американка была шокирована, когда оказалось, что билет, пролежавший в ее сумке больше месяца, оказался выигрышным в размере 50 000 долларов (около трех миллионов рублей). Женщина посчитала это даром свыше.