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1 час назад

Интуиция помогла мужчине выиграть миллион долларов

Даша Краснова

Житель американского города Берлингот купил лотерейный билет и выиграл благодаря интуиции. Об этом сообщает агентство UPI.

Интуиция помогла мужчине выиграть миллион долларов
Фото: unsplashunsplash

46-летний Энтони Пинникс купил билет моментальной лотереи и уверяет, что сделать это ему подсказало некое шестое чувство.

«У меня было сильное ощущение, что нужно приобрести этот билет», — сказал он.

После покупки мужчина отправился в дом своего начальника, где стер с билета защитный слой. В итоге, интуиция помогла ему выиграть миллион долларов (61,1 миллиона рублей). Мужчина сообщил о выигрыше начальнику, а затем жене.

«Она не верила мне до тех пор, пока я не приехал домой и не показал ей билет», — подчеркнул он.

Мужчина предпочел забрать выигрыш целиком и получил 426 тысяч долларов (26 миллионов рублей) единовременно вместо того, чтобы ежегодно получать по 50 тысяч долларов (3 миллиона рублей) в течение 20 лет.

Он планирует купить жене новую машину и инвестировать оставшиеся деньги.

До этого мы рассказывали, как рыбак обнаружил рвоту кашалота на миллионы рублей.

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