Акулу с загадочной улыбкой выловили у берегов Австралии

У побережья Нового Южного Уэльса (Австралия) рыболов выудил из морских глубин странную рыбу, которая удивила интернет. Соответствующая новость появилась на портале Newsweek.

Фото: Соцсети Соцсети

Австралиец рассказал о необычном улове в соцсетях. Пойманная им рыба шокировала интернет-пользователей своим видом: выпученными глазами, окрасом и костяной улыбкой. Она может быть отнесена к акулам, однако эксперты не уверены в этом.

Сам рыболов с псевдонимом Trapman Bermagui считает, что поймал именно акулу, а точнее акулу-собаку (Centrophorus moluccensis). Данный вид обитает в нескольких морях и океанах. Существуют также версии о том, что мужчина выловил короткошипую акулу или глубоководную Dalatias licha.

Не исключено, что австралийцу удалось поймать существо неизвестного ранее вида.