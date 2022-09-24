Акулу с загадочной улыбкой выловили у берегов Австралии

У побережья Нового Южного Уэльса (Австралия) рыболов выудил из морских глубин странную рыбу, которая удивила интернет. Соответствующая новость появилась на портале Newsweek.
Австралиец рассказал о необычном улове в соцсетях. Пойманная им рыба шокировала интернет-пользователей своим видом: выпученными глазами, окрасом и костяной улыбкой. Она может быть отнесена к акулам, однако эксперты не уверены в этом.
Сам рыболов с псевдонимом Trapman Bermagui считает, что поймал именно акулу, а точнее акулу-собаку (Centrophorus moluccensis). Данный вид обитает в нескольких морях и океанах. Существуют также версии о том, что мужчина выловил короткошипую акулу или глубоководную Dalatias licha.
Не исключено, что австралийцу удалось поймать существо неизвестного ранее вида.
Ранее “Рамблер” писал о том, как бешеная акула запрыгнула в лодку и ударила ее пассажира.