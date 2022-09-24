Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
2 часа назад

Newsweek: Акулу с "человеческой" улыбкой выловили у берегов Австралии

Мира Маркина

У побережья Нового Южного Уэльса (Австралия) рыболов выудил из морских глубин странную рыбу, которая удивила интернет. Соответствующая новость появилась на портале Newsweek.

Акулу с загадочной улыбкой выловили у берегов Австралии
Фото: СоцсетиСоцсети

Австралиец рассказал о необычном улове в соцсетях. Пойманная им рыба шокировала интернет-пользователей своим видом: выпученными глазами, окрасом и костяной улыбкой. Она может быть отнесена к акулам, однако эксперты не уверены в этом.

Сам рыболов с псевдонимом Trapman Bermagui считает, что поймал именно акулу, а точнее акулу-собаку (Centrophorus moluccensis). Данный вид обитает в нескольких морях и океанах. Существуют также версии о том, что мужчина выловил короткошипую акулу или глубоководную Dalatias licha.

Не исключено, что австралийцу удалось поймать существо неизвестного ранее вида.

Ранее “Рамблер” писал о том, как бешеная акула запрыгнула в лодку и ударила ее пассажира.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители