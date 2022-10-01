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2 часа назад

Енот делает массаж котику: видео

Стелла Шмель

В одном из зоопарков сняли на видео, как енот через ограду делает массаж коту. Надо отметить, что это не редкий случай, при условии, что кот и енот окажутся радом каким-то образом. Дело в том, что у енотов очень ловкие пальцы, которыми они постоянно пытаются нащупать еду. Ну а котики очень любят, когда их чешут, поэтому пользуются случаем.

Кстати, лапы енота оставляют отпечаток, очень похожий на человеческий. А тысячи рецепторов на конечностях этих млекопитающих позволяют им определять размер и свойства предметов даже не глядя на них.

Подробнее об этом смотрите в видео.

А о том, где у выдр кармашек и что они в нем хранят, можно прочитать здесь.

Безумный мир,Видео,
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