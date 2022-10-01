Енот делает массаж котику: видео

В одном из зоопарков сняли на видео, как енот через ограду делает массаж коту. Надо отметить, что это не редкий случай, при условии, что кот и енот окажутся радом каким-то образом. Дело в том, что у енотов очень ловкие пальцы, которыми они постоянно пытаются нащупать еду. Ну а котики очень любят, когда их чешут, поэтому пользуются случаем.