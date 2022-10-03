Вы когда-нибудь задумывались, как звучали языки в древности? Сложно представить, но первый язык возник более 50 тысяч лет назад. Сначала люди пытались имитировать звуки природы и животных, это и послужило ступенькой к формированию первого языка.

Ученым-лингвистам удалось предположить, как звучали языки, на которых разговаривали в древнем Египте, Римской империи и Скандинавии.

Подробнее о том, как звучали древние языки, смотрите в видео.

Может возникнуть вопрос, а зачем, собственно, изучать древние языке, если на них уже никто не разговаривает. Действительно мертвые языки неслучайно получили свое название, ведь людей, которые на них когда-то разговаривали, давно уже нет с нами. Тем не менее изучение древних языков вовсе не бесполезное занятие.

Во-первых, это серьезно расширяет кругозор, и вообще может считаться отличным упражнением для мозга. Чем больше вы тренируете мозг, тем больше в нем образуется нейронных связей, это отличная профилактика нейродегенеративных заболеваний, а еще позволяет более эффективно использовать собственный мозг для решения других задач.

Во-вторых, занимаясь изучением древних языков, вы начнете лучше понимать существующие языки, ведь у них много общего. Так, изучив лишь одну латынь, у вас появится возможность глубже понять грамматику и лексику других языков романо-германской группы.

А кроме того, древние языки позволят лучше понять культуру той или иной страны.