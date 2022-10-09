Как в Дубае вызывают дождь дронами: видео

Объединенные Арабские Эмираты расположены в северо-восточной части Аравийского полуострова. Климат там довольно сухой и жаркий, нередки песчаные бури, а дождь идет в общей сложности пять дней в году.

Поэтому ученые задумались о том, как можно изменить климат и увеличить количество осадков. Они разработали технологию, благодаря которой с помощью летающих дронов можно это сделать. Находясь в небе, дроны с помощью электрических импульсов провоцируют осадки, заставляя капли воды собираться вместе.

Подробнее о том, как это работает, смотрите в видео.