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2 часа назад

Как в Дубае вызывают дождь дронами: видео

Стелла Шмель

Объединенные Арабские Эмираты расположены в северо-восточной части Аравийского полуострова. Климат там довольно сухой и жаркий, нередки песчаные бури, а дождь идет в общей сложности пять дней в году.

Поэтому ученые задумались о том, как можно изменить климат и увеличить количество осадков. Они разработали технологию, благодаря которой с помощью летающих дронов можно это сделать. Находясь в небе, дроны с помощью электрических импульсов провоцируют осадки, заставляя капли воды собираться вместе.

Подробнее о том, как это работает, смотрите в видео.

Что нельзя делать в Дубае

Порядки и обычаи в некоторых странах могут по-настоящему удивить неподготовленного туриста. Например, не все знают, что в Турции опасно жевать жвачку после захода солнца.

Безумный мир,Видео,
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