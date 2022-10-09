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37 минут назад

Почему вьетнамцы носят треугольные шляпы: видео

Стелла Шмель

Азиатская шляпа нонла — незаменимая часть гардероба у вьетнамцев. История появления этой шляпы окутаны легендами.

Но главное, что благодаря своей необычной форме головной убор имитирует зонт, тем самым защищая от дождя и солнца. Это помогает оставить руки свободными, а человек может свободно заниматься своими делами даже в непогоду.

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Чаще всего такие шляпы изготавливают вручную из пальмовых листьев и бамбука.

Подробнее об истории появления этого головного убора смотрите в видео.

А вы знали, почему голуби так смешно двигают головой во время ходьбы? На самом деле, для этих странных "киваний" есть причина, которая кроется в особенностях строения голубиного тела.

Безумный мир,Видео,
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