Почему вьетнамцы носят треугольные шляпы: видео

Азиатская шляпа нонла — незаменимая часть гардероба у вьетнамцев. История появления этой шляпы окутаны легендами.

Но главное, что благодаря своей необычной форме головной убор имитирует зонт, тем самым защищая от дождя и солнца. Это помогает оставить руки свободными, а человек может свободно заниматься своими делами даже в непогоду.

Чаще всего такие шляпы изготавливают вручную из пальмовых листьев и бамбука.

Подробнее об истории появления этого головного убора смотрите в видео.