Почему вьетнамцы носят треугольные шляпы: видео

Азиатская шляпа нонла — незаменимая часть гардероба у вьетнамцев. История появления этой шляпы окутаны легендами.
Но главное, что благодаря своей необычной форме головной убор имитирует зонт, тем самым защищая от дождя и солнца. Это помогает оставить руки свободными, а человек может свободно заниматься своими делами даже в непогоду.
Чаще всего такие шляпы изготавливают вручную из пальмовых листьев и бамбука.
Подробнее об истории появления этого головного убора смотрите в видео.
А вы знали, почему голуби так смешно двигают головой во время ходьбы? На самом деле, для этих странных "киваний" есть причина, которая кроется в особенностях строения голубиного тела.