Найдена самая тяжелая костная рыба в мире

Рекордную по весу костную рыбу обнаружили мертвой вблизи Азорского архипелага в Португалии. Об этом сообщает Science Inter.

Фото: Фото: AtlanticNaturalist.org Фото: AtlanticNaturalist.org

Ученые из Атлантической ассоциации натуралистов Португалии обнаружили тушу солнечной рыбы, которая плавала у берегов острова Фаял. Они вытащили останки гигантской рыбы на берег, чтобы взвесить и измерить их, а также взять образец ДНК.

Вес рыбы составил 2744 килограммов (6049 фунтов), а длина — 325 сантиметров. Эта рыба побила мировой рекорд как самая тяжелая в мире костная рыба из когда-либо найденных.

Точная причина гибели рыбы до сих пор не известно, но отмечается, что рядом с ее головой специалисты обнаружили вмятину со следами красной краски, похожей на ту, которой красят кили лодок. Однако появилась ли эта отметина до гибели рыбы, или после, установить не удалось.