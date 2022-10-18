Найдена самая тяжелая костная рыба в мире

Рекордную по весу костную рыбу обнаружили мертвой вблизи Азорского архипелага в Португалии. Об этом сообщает Science Inter.
Ученые из Атлантической ассоциации натуралистов Португалии обнаружили тушу солнечной рыбы, которая плавала у берегов острова Фаял. Они вытащили останки гигантской рыбы на берег, чтобы взвесить и измерить их, а также взять образец ДНК.
Вес рыбы составил 2744 килограммов (6049 фунтов), а длина — 325 сантиметров. Эта рыба побила мировой рекорд как самая тяжелая в мире костная рыба из когда-либо найденных.
Точная причина гибели рыбы до сих пор не известно, но отмечается, что рядом с ее головой специалисты обнаружили вмятину со следами красной краски, похожей на ту, которой красят кили лодок. Однако появилась ли эта отметина до гибели рыбы, или после, установить не удалось.
Предыдущая обладательница титула «самая тяжелая костная рыба» также была солнечной рыбой. Она весила 2300 килограммов и была 272 сантиметра в длину. Ее обнаружили в 1996 году в японском городе Камогава.
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