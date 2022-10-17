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1 час назад

102-летняя женщина назвала путешествия секретом долголетия

Мира Маркина

Кристин Миллер из шотландского города Эдинбург отпраздновала 102-летие и раскрыла секрет долгой жизни. Об этом сообщает Edinburgh Live.

102-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Фото: UnsplashUnsplash

В молодости Миллер много путешествовала: она исколесила Америку, Азию и даже жила в Малайзии. По словам пенсионерки, именно путешествия стали ее ключом к долголетию:

Бабушка 56 внуков назвала секрет своего долголетия

"Знакомство с новыми культурами помогает сохранить молодость в душе. У меня было так много радостных мгновений, которые я с удовольствием вспоминаю сейчас".

Миллер отпраздновала день рождения в доме престарелых вместе с семьей и друзьями.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что 103-летние сестры поделились необычным секретом долголетия.

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