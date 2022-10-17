102-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Кристин Миллер из шотландского города Эдинбург отпраздновала 102-летие и раскрыла секрет долгой жизни. Об этом сообщает Edinburgh Live.
В молодости Миллер много путешествовала: она исколесила Америку, Азию и даже жила в Малайзии. По словам пенсионерки, именно путешествия стали ее ключом к долголетию:
"Знакомство с новыми культурами помогает сохранить молодость в душе. У меня было так много радостных мгновений, которые я с удовольствием вспоминаю сейчас".
Миллер отпраздновала день рождения в доме престарелых вместе с семьей и друзьями.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что 103-летние сестры поделились необычным секретом долголетия.