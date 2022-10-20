В России можно будет инсценировать собственные похороны

Автор этой идеи Екатерина Преображенская поделилась в интервью радиостанции «Говорит Москва» подробностями организации мероприятия.
«Репетицию» собственных похорон предлагают устраивать по всем правилам: с учетом религии заказчика подберут ритуалы.
«Умершего» положат в гроб и опустят в предварительно вырытую яму на кладбище. Время пребывания в могиле заказчик может выбрать по собственному усмотрению: от 20 до 60 минут.
Преображенская полагает, что подобная инсценировка собственных похорон может помочь по-другому осознать жизнь, открыть в себе новый потенциал и избавить от выгорания.
Кстати, после мероприятия гроб заказчик может оставить себе. Стоимость самой церемонии ее авторы оценили в 2 миллиона рублей.