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2 часа назад

В России можно будет инсценировать собственные похороны

Мария Кимакович

Автор этой идеи Екатерина Преображенская поделилась в интервью радиостанции «Говорит Москва» подробностями организации мероприятия.

В России можно будет инсценировать собственные похороны
Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее"Кадр из фильма "Назад в будущее"

«Репетицию» собственных похорон предлагают устраивать по всем правилам: с учетом религии заказчика подберут ритуалы.

«Умершего» положат в гроб и опустят в предварительно вырытую яму на кладбище. Время пребывания в могиле заказчик может выбрать по собственному усмотрению: от 20 до 60 минут.

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Преображенская полагает, что подобная инсценировка собственных похорон может помочь по-другому осознать жизнь, открыть в себе новый потенциал и избавить от выгорания.

Кстати, после мероприятия гроб заказчик может оставить себе. Стоимость самой церемонии ее авторы оценили в 2 миллиона рублей.

Ранее призрак помог женщине выиграть почти $500 тысяч.

Безумный мир,Екатерина Преображенская,
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