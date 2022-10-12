Как на Руси предрекали дату смерти

Столетия назад многие люди пытались узнать, сколько им осталось жить. И славяне не исключение – у наших предков было несколько способов узнавать дату своей смерти, и некоторые из них неплохо работали. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
"Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?", – некоторые люди по сей день пытаются заглянуть в будущее при помощи птицы. Однако славяне задавали этот вопрос кукушке только весной. Все потому, что лишь в это время года песнь птицы может быть как короткой, так и длинной.
Наши предки любили толковать сновидения, но отнюдь не все из них сулили счастье. Так, страшнее всего было увидеть во сне выпавший зуб. Окровавленный зуб предрекал смерть кровного родственника, а если зуб был чистый – жди гибели знакомого или друга.
Скорую смерть сулила также встреча во сне с почившим человеком. Уроженцы Карелии считали, что если во сне покойник подметает полы и обещает "ждать", значит тот, кому приснился сон, умрет в течение полугода.
Бабочками лучше любоваться на улице. Если одна из них залетела в дом, считалось, что это душа умершего пришла забрать к себе кого-то из мира живых. Другим предвестником смерти была муха, залетевшая в дом зимой.
Чтобы узнать продолжительность жизни, славяне гадали на божьей коровке. Ее клали на руку и задавали вопрос: "Божья коровка, ответь, жить мне или помереть?". После этого насекомое подкидывали. Если оно взлетало – человека ждет долгая жизнь, если падало – скорая смерть.