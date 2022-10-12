Как на Руси предрекали дату смерти

Столетия назад многие люди пытались узнать, сколько им осталось жить. И славяне не исключение – у наших предков было несколько способов узнавать дату своей смерти, и некоторые из них неплохо работали. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Кукушка

"Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?", – некоторые люди по сей день пытаются заглянуть в будущее при помощи птицы. Однако славяне задавали этот вопрос кукушке только весной. Все потому, что лишь в это время года песнь птицы может быть как короткой, так и длинной.

Темные сны

Наши предки любили толковать сновидения, но отнюдь не все из них сулили счастье. Так, страшнее всего было увидеть во сне выпавший зуб. Окровавленный зуб предрекал смерть кровного родственника, а если зуб был чистый – жди гибели знакомого или друга.

Скорую смерть сулила также встреча во сне с почившим человеком. Уроженцы Карелии считали, что если во сне покойник подметает полы и обещает "ждать", значит тот, кому приснился сон, умрет в течение полугода.

Насекомые

Бабочками лучше любоваться на улице. Если одна из них залетела в дом, считалось, что это душа умершего пришла забрать к себе кого-то из мира живых. Другим предвестником смерти была муха, залетевшая в дом зимой.