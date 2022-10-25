Бабушка троих внуков выйдет замуж за 19-летнего соседа

56-летняя жительница Таиланда по имени Джанла Намуанграк скоро выйдет замуж. Ее будущим супругом станет 19-летний молодой человек Вутхичая Чантараджа, который долгое время проживал по-соседству. Об этом пишет The Mirror.

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Они познакомились, когда Вутхичаю было 10 лет. Он стал изредка приходить к женщине, чтобы помочь по хозяйству, и вскоре они сблизились. Когда мальчик немного подрос, у него появились чувства к Джанле. У них закрутился роман, который тайно длился два года и, наконец, влюбленные решили открыть правду близким и узаконить свои отношения.

Дети Намуанграк и ее трое внуков были шокированы этим известием. По словам пары, окружающие осуждают их связь, но для них это не имеет значения. 56-летняя таиландка призналась, что с юным женихом ощущает себя снова молодой.