Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
53 минуты назад

Daily Mirror: в Британии зафиксирована вспышка парамиксовируса у голубей

Мира Маркина

Птицы британского острова Джерси (находится в проливе Ла-Манш) заражены инфекций, превращающей их в “зомби”. Соответствующая новость появилась на портале Daily Mirror

В местном приюте для животных предположили, что речь идет о вспышке парамиксовируса. У инфицированных голубей (представителям других видов возбудитель не передается) наблюдаются: искривление шеи, постоянная поддержка ее в неестественном положении, дрожь в крыльях и проблемы с координацией. Некоторые особи заметно ослаблены, имеют выраженную худобу. Помет таких птиц преимущественно зеленого цвета.

Почему голуби «кивают» при ходьбе

Поскольку парамиксовирус неизлечим и высоко контагиозен, зараженные птицы прошли через эвтаназию. Однако ветеринары службы Bird Exotics осудили решение сотрудников приюта.

“Поддерживающая помощь ветеринара может уменьшить его (вируса – прим. ред.) тяжесть и увеличить шансы на выживание”, — заявили они.

Власти Великобритании обеспокоены ситуацией и рекомендуют вакцинировать голубей от вируса и следить за тем, чтобы птицы не вступали в контакт с инфицированными особями. Иначе инфекция может распространиться по всей территории государства.

Ранее “Рамблер” рассказывал, чем человек может заразиться от голубей.

Безумный мир,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители