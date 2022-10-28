Птицы британского острова Джерси (находится в проливе Ла-Манш) заражены инфекций, превращающей их в “зомби”. Соответствующая новость появилась на портале Daily Mirror

В местном приюте для животных предположили, что речь идет о вспышке парамиксовируса. У инфицированных голубей (представителям других видов возбудитель не передается) наблюдаются: искривление шеи, постоянная поддержка ее в неестественном положении, дрожь в крыльях и проблемы с координацией. Некоторые особи заметно ослаблены, имеют выраженную худобу. Помет таких птиц преимущественно зеленого цвета.

Поскольку парамиксовирус неизлечим и высоко контагиозен, зараженные птицы прошли через эвтаназию. Однако ветеринары службы Bird Exotics осудили решение сотрудников приюта.

“Поддерживающая помощь ветеринара может уменьшить его (вируса – прим. ред.) тяжесть и увеличить шансы на выживание”, — заявили они.