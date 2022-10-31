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1 час назад

Обладатель джекпота в лотерее объяснил, почему не сказал о нем семье

Мира Маркина

Житель одной из китайских провинций выиграл в лотерею $30 млн. Вот только о своей удаче он не стал рассказывать семье, сообщает Asia One.

Обладатель джекпота объяснил, почему не сказал о нем семье
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Счастливчик по фамилии Ли получил чек в торжественной обстановке. Но чтобы сохранить ему анонимность, мужчину переодели в костюм мультяшного персонажа. Сообщается, что Ли пожертвовал часть денег благотворительным организациям. А остаток решил скрыть от семьи. И вот почему.

Ли считает, что, сообщив о колоссальном выигрыше семье, он мог бы навредить им.

“Я переживаю, что они начнут чувствовать свое превосходство над другими и перестанут усердно работать и учиться”, — объяснил китаец.

Американка выиграла полмиллиона долларов благодаря совету призрака

Как использовать приз, владелец джекпота пока еще не знает, как он сам признался.

Ранее “Рамблер” писал, как интуиция обогатила американца.

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