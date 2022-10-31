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42 минуты назад

Мужчина съел краба из мести и серьезно заболел

Мира Маркина

Житель Китая съел заживо краба, который ущипнул его дочь. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина съел краба из мести и серьезно заболел
Фото: UnsplashUnsplash

По данным издания, спустя два месяца у мужчины начались сильные боли в спине. Осмотр в больнице показал патологические изменения в груди, пищеварительном тракте и печени. Однако тогда врачи не смогли определить причину заболевания.

Мужчину навсегда парализовало после отравления на Карибах

Позже жена сообщила об инциденте с крабом, и в результате анализов специалисты выяснили, что китаец заразился как минимум тремя паразитами. В итоге он прошел курс лечения и поправился.

Ранее мужчина одержал победу над рыбой весом 230 килограммов и побил рекорд.

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