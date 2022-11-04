Девушка набила на лице тату с парнем-изменником и удивила всех

Наралли Наджм решила нанести на лицо тату с портретом возлюбленного и удивила всех.

Фото: Соцсети Соцсети

Даже находясь в счастливых отношениях, набивать лицо любимого на щеке - странная затея. Однако девушка рассказала в соцсетях еще более удивительную историю. Так, она набила тату с лицом отца своего ребенка после того, как узнала, что он ей изменил.

«Мы думали, что мы идеальная семья. Неделю назад мы мы купили дом, и все казалось таким реальным… Просто узнать, что он изменяет… Даже когда я рожала», - рассказала девушка в TikTok.

Девушку судили в соцсетях за странный поступок но она решила, что все ей завидуют и показала тату поближе:

"Когда все завидуют мне, потому что у меня набито лицо отца моего ребенка, даже несмотря на то, что он изменял".

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