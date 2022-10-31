Тату-мастер назвал опасные в России татуировки на теле

Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, какие татуировки не стоит набивать на теле, если живешь в России. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

По мнению тату-мастера, не стоит набивать на тело иероглифы и фразы на иностранных языках. Есть вероятность допустить ошибки или перепутать их значение. Как отметил специалист, многие тату-студии не несут ответственности перед клиентом, так как их волнует только качество изображений. А сводить тату - сложный процесс.