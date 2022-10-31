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31 минуту назад

Тату-мастер назвал опасные в России татуировки на теле

Мира Маркина

Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, какие татуировки не стоит набивать на теле, если живешь в России. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Тату-мастер назвал опасные в России татуировки на теле
Фото: pxhere.compxhere.com

По мнению тату-мастера, не стоит набивать на тело иероглифы и фразы на иностранных языках. Есть вероятность допустить ошибки или перепутать их значение. Как отметил специалист, многие тату-студии не несут ответственности перед клиентом, так как их волнует только качество изображений. А сводить тату - сложный процесс.

Почему татуировки не исчезают, хотя кожа обновляется

В России, по словам мастера, не стоит набивать татуировки на тюремную тематику: иконы, кресты, перстни, паутины, игральные символы и ангелов. Некоторые изображения также могут стать причиной уголовного преследования: например, экстремистские или оскорбительные.

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