Тату-мастер назвал опасные в России татуировки на теле

Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, какие татуировки не стоит набивать на теле, если живешь в России. Об этом сообщает издание NEWS.ru.
По мнению тату-мастера, не стоит набивать на тело иероглифы и фразы на иностранных языках. Есть вероятность допустить ошибки или перепутать их значение. Как отметил специалист, многие тату-студии не несут ответственности перед клиентом, так как их волнует только качество изображений. А сводить тату - сложный процесс.
В России, по словам мастера, не стоит набивать татуировки на тюремную тематику: иконы, кресты, перстни, паутины, игральные символы и ангелов. Некоторые изображения также могут стать причиной уголовного преследования: например, экстремистские или оскорбительные.