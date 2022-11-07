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1 час назад

Самые приятные и неприятные запахи в мире: видео

Стелла Шмель

Ученые провели исследование, чтобы определить, какие запахи являются самыми приятными, а какие, напротив, неприятны.

Для составления рейтинга ароматов были отобраны более 200 добровольцев из разных стран. Испытуемые вели абсолютно разный образ жизни и даже жили на разных континентах. В ходе эксперимента, добровольцам было предложено оценить 10 различных запахов.

Подробнее о том, какие запахи признали самыми приятными и неприятными, смотрите в видео.

Где понюхать кота, чтобы ощутить счастье

Ранее мы рассказывали, от чего на самом деле зависит запах пота.

Безумный мир,Видео,
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