В Индии ребенок убил змею ответным укусом

Восьмилетнему жителю Индии удалось спасти свою жизнь при встрече с ядовитой коброй. Историю ребенка публикует издание Live Science.
Мальчик по имени Дипак живет в деревне в районе Джагпура (индийский штат Чхаттисгарх). Как обычно он играл во дворе, когда на него выползла змея. Она обвила руку мальчика. Почувствовав угрозу, кобра сделала “сухой укус” – он не содержит яда. Но малыш не растерялся и укусил змею в ответ дважды, когда не смог снять ее с руки. Кобра умерла.
Родители Дипака отвезли сына в больницу. Ребенку вкололи противоядие и отправили на обследование. Так выяснилось, что укус кобры был без яда.
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