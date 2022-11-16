В Индии ребенок убил змею ответным укусом

Мальчик по имени Дипак живет в деревне в районе Джагпура (индийский штат Чхаттисгарх). Как обычно он играл во дворе, когда на него выползла змея. Она обвила руку мальчика. Почувствовав угрозу, кобра сделала “сухой укус” – он не содержит яда. Но малыш не растерялся и укусил змею в ответ дважды, когда не смог снять ее с руки. Кобра умерла.