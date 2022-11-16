Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
2 часа назад

В Индии ребенок убил змею, укусив ее

Мира Маркина

Восьмилетнему жителю Индии удалось спасти свою жизнь при встрече с ядовитой коброй. Историю ребенка публикует издание Live Science.

В Индии ребенок убил змею ответным укусом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мальчик по имени Дипак живет в деревне в районе Джагпура (индийский штат Чхаттисгарх). Как обычно он играл во дворе, когда на него выползла змея. Она обвила руку мальчика. Почувствовав угрозу, кобра сделала “сухой укус” – он не содержит яда. Но малыш не растерялся и укусил змею в ответ дважды, когда не смог снять ее с руки. Кобра умерла.

Мужчина зашел в туалет и наткнулся на смертоносную змею

Родители Дипака отвезли сына в больницу. Ребенку вкололи противоядие и отправили на обследование. Так выяснилось, что укус кобры был без яда.

Ранее мы писали, как из-за змеи началась паника на борту самолета.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители