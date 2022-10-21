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2 часа назад

Мужчина зашел в туалет в кафе и наткнулся на смертоносную змею

Диана Товсепова

Мужчина, направляющийся в общественный туалет, столкнулся в кабинке со второй по смертоносности змеей в мире.

Мужчина зашел в туалет и наткнулся на смертоносную змею
Фото: PxherePxhere

Так, мужчина зашел в туалет в кафе Alex Surf Club в австралийском Квинсленде и увидел свернувшуюся калачиком на мусорном ведре восточную коричневую змею.

Это была большая змея длиной почти в метр около 3,5 футов.

Змея проникла в самолет и вызвала панику у пассажиров

"Представьте, что вы зашли в общественный туалет, чтобы заняться своими делами, и, сев, увидели коричневую змею рядом с вами на мусорном ведре! Идеальное место, чтобы быть, если вы собираетесь обделаться", — рассказал мужчина.

Ранее мы писали о том, что австралийская собака была продана за рекордную сумму.

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