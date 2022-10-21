Мужчина зашел в туалет и наткнулся на смертоносную змею

Мужчина, направляющийся в общественный туалет, столкнулся в кабинке со второй по смертоносности змеей в мире.
Так, мужчина зашел в туалет в кафе Alex Surf Club в австралийском Квинсленде и увидел свернувшуюся калачиком на мусорном ведре восточную коричневую змею.
Это была большая змея длиной почти в метр около 3,5 футов.
"Представьте, что вы зашли в общественный туалет, чтобы заняться своими делами, и, сев, увидели коричневую змею рядом с вами на мусорном ведре! Идеальное место, чтобы быть, если вы собираетесь обделаться", — рассказал мужчина.
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