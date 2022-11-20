Мужчина приехал во «Вкусно — и точка» на лошади

Россиянин приехал в ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» на лошади. Фотографию мужчины опубликовали в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».
Проголодавшийся наездник подскакал к окну выдачи заказов на улице и решил ждать своей очереди вместе с автомобилистами.
«Это утро ковбой решил начать с ароматного латте и вкусняшек для своего друга. Интересно, что мужчина заказал для животного... У вас есть варианты?» — написали в Telegram-канале.
Мужчина на коне развеселил пользователей:
«Морковные палочки», «Картошка фри или стрипсы», — попробовали угадать заказ россиянина в комментариях к снимку.