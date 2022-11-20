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1 час назад

Мужчина приехал во «Вкусно — и точка» на лошади

Мира Маркина

Россиянин приехал в ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» на лошади. Фотографию мужчины опубликовали в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».

Мужчина приехал во «Вкусно — и точка» на лошади
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Проголодавшийся наездник подскакал к окну выдачи заказов на улице и решил ждать своей очереди вместе с автомобилистами.

«Это утро ковбой решил начать с ароматного латте и вкусняшек для своего друга. Интересно, что мужчина заказал для животного... У вас есть варианты?» — написали в Telegram-канале.

Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Мужчина на коне развеселил пользователей:

«Морковные палочки», «Картошка фри или стрипсы», — попробовали угадать заказ россиянина в комментариях к снимку.

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