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19 ноября

В Турции кот со сломанной лапой сам обратился к врачам за помощью

Мира Маркина

В турецком городе Битлисе государственную больницу посетил весьма необычный пациент — уличный кот со сломанной лапой самостоятельно обратился за помощью в отделение неотложной помощи, пишет портал Onedio.

В Турции кот со сломанной лапой сам пришел в больницу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Животное зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как кот, поджимая заднюю левую лапу, зашел в травмпункт и сел у стойки охраны в ожидании своей очереди.

Кот напал на журналиста в прямом эфире

Сотрудники больницы заметили пациента и осмотрели его. В результате врачи диагностировали перелом. Когда коту накладывали шину и делали перевязку, он лежал абсолютно спокойно.

Какое-то время Давшо, так врачи назвали четырехлапого пациента, провел в больнице под наблюдением. После его отпустили на волю. Сотрудники медучреждения рассказали, что кот бросать лечение не планирует — он поселился недалеко от медучреждения и регулярно заходит на перевязки.

Ранее мы рассказывали, как кот вернулся к хозяину вскоре после своих похорон.

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