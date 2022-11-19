В Турции кот со сломанной лапой сам пришел в больницу

В турецком городе Битлисе государственную больницу посетил весьма необычный пациент — уличный кот со сломанной лапой самостоятельно обратился за помощью в отделение неотложной помощи, пишет портал Onedio.

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Животное зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как кот, поджимая заднюю левую лапу, зашел в травмпункт и сел у стойки охраны в ожидании своей очереди.

Сотрудники больницы заметили пациента и осмотрели его. В результате врачи диагностировали перелом. Когда коту накладывали шину и делали перевязку, он лежал абсолютно спокойно.

Какое-то время Давшо, так врачи назвали четырехлапого пациента, провел в больнице под наблюдением. После его отпустили на волю. Сотрудники медучреждения рассказали, что кот бросать лечение не планирует — он поселился недалеко от медучреждения и регулярно заходит на перевязки.