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1 час назад

Питон пытался проглотить четырех поссумов сразу, но не справился

Мира Маркина

Полутораметровый ромбический питон в Австралии захотел полакомиться сразу четырьмя поссумами, однако потерпел неудачу при попытке проглотить их.

Питон пытался проглотить четырех поссумов сразу, но не справился
Фото: UnsplashUnsplash

Змеелов из Брисбена стал свидетелем того, как гигантский питон пытался проглотить свою добычу. Он схватил четырех поссумов сразу, среди них была лишь одна взрослая особь и трое ее детенышей. Однако из-за того, что маленькие поссумы находились в материнской сумке, "обед" питона оказался слишком объемным по габаритам.

Змея проникла в самолет и вызвала панику у пассажиров

Змея в течение целых четырех часов пыталась проглотить бедных сумчатых. В итоге ей этого сделать так и не удалось.

Змеелов вытащил детенышей из сумки погибшего поссума, однако никому их них выжить в этой схватке не удалось.

«Мы отнесли поссумов в кусты, чтобы их могли съесть другие животные», — рассказал он.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как хозяйка решила продать питона, но тот спас ей жизнь.

Безумный мир,
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