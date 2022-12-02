Питон пытался проглотить четырех поссумов сразу, но не справился

Полутораметровый ромбический питон в Австралии захотел полакомиться сразу четырьмя поссумами, однако потерпел неудачу при попытке проглотить их.

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Змеелов из Брисбена стал свидетелем того, как гигантский питон пытался проглотить свою добычу. Он схватил четырех поссумов сразу, среди них была лишь одна взрослая особь и трое ее детенышей. Однако из-за того, что маленькие поссумы находились в материнской сумке, "обед" питона оказался слишком объемным по габаритам.

Змея в течение целых четырех часов пыталась проглотить бедных сумчатых. В итоге ей этого сделать так и не удалось.

Змеелов вытащил детенышей из сумки погибшего поссума, однако никому их них выжить в этой схватке не удалось.

«Мы отнесли поссумов в кусты, чтобы их могли съесть другие животные», — рассказал он.