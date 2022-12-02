Питон пытался проглотить четырех поссумов сразу, но не справился

Полутораметровый ромбический питон в Австралии захотел полакомиться сразу четырьмя поссумами, однако потерпел неудачу при попытке проглотить их.
Змеелов из Брисбена стал свидетелем того, как гигантский питон пытался проглотить свою добычу. Он схватил четырех поссумов сразу, среди них была лишь одна взрослая особь и трое ее детенышей. Однако из-за того, что маленькие поссумы находились в материнской сумке, "обед" питона оказался слишком объемным по габаритам.
Змея в течение целых четырех часов пыталась проглотить бедных сумчатых. В итоге ей этого сделать так и не удалось.
Змеелов вытащил детенышей из сумки погибшего поссума, однако никому их них выжить в этой схватке не удалось.
«Мы отнесли поссумов в кусты, чтобы их могли съесть другие животные», — рассказал он.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как хозяйка решила продать питона, но тот спас ей жизнь.