Мужчина решил поговорить с пчелами и умер от укусов

58-летний Никосентша Нджимбана из Восточной Капской провинции в ЮАР был уверен, что пчелы являются его предками, потому решил пообщаться с ними, что привело к трагедии. Об этом сообщает портал News 24.

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Все дело в том, что Нджимбана придерживался традиционных поверий, которые гласят, что пчелы или варан появляются в доме в качестве духов предков, чтобы передать жильцам жилища какое-то послание от их прародителей.

Согласно традициям самому старшему мужчине в семье в таком случае необходимо провести определенные ритуалы с насекомыми, предоставить им дары в виде стакана бренди, содовой и сахара. Затем мужчина должен обратиться к знахарю, чтобы тот помог разобраться, как лучше угодить духам предков.

Никосентша Нджимбана спустя неделю после того, как пчелы прилетели к его дому, посетил знахаря, как предписывают традиции, и вернулся к пчелам. Он подумал, что у них для него есть послание и решил с ними побеседовать. По словам брата погибшего, в тот момент, когда мужчина объяснял насекомым, что обязательно проведет все необходимые ритуалы своевременно, пчелы напали на него и закусали насмерть.

«Это самое печальное событие, что когда-либо случалось с нашей семьей. Мы не понимаем, почему они так сильно разозлились на него, ведь он поприветствовал их в своем доме. Он не пытался прогнать их», — поделился брат Никосентши.

Эксперты в области этих древних традиций считают, что виной трагедии является тот факт, что семья решила провести церемонию рассеивания пчел раньше, чем поняла суть послания предков, потому насекомые так поступили с бедным мужчиной.