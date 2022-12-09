Женщина забеременела от отца бойфренда-изменника

Чтобы отомстить бойфренду за измену, женщина вышла замуж за его отца, родила двоих детей и беременна в третий раз. Об этом сообщает 7 News.

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Женщина увидела, как возлюбленный, с которым она встречалась четыре года и планировала свадьбу, изменил ей с коллегой в машине после корпоративной вечеринки. Тогда она сделала вид, что ничего не заметила, однако скоро пара переехала в родительский дом мужчины, и женщина сблизилась с отцом бойфренда.

Женщина рассказывает, что неверный партнер был шокирован и перестал разговаривать с ней и отцом. Несмотря на это, она не чувствует вины и довольна новыми отношениями:

«Мы поженились в феврале этого года. У нас двое детей, и сейчас мы ждем третьего», — говорит она.