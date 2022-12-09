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1 час назад

Женщина забеременела от отца бойфренда-изменника

Мира Маркина

Чтобы отомстить бойфренду за измену, женщина вышла замуж за его отца, родила двоих детей и беременна в третий раз. Об этом сообщает 7 News.

Женщина забеременела от отца бойфренда-изменника
Фото: PxherePxhere

Женщина увидела, как возлюбленный, с которым она встречалась четыре года и планировала свадьбу, изменил ей с коллегой в машине после корпоративной вечеринки. Тогда она сделала вид, что ничего не заметила, однако скоро пара переехала в родительский дом мужчины, и женщина сблизилась с отцом бойфренда.

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Женщина рассказывает, что неверный партнер был шокирован и перестал разговаривать с ней и отцом. Несмотря на это, она не чувствует вины и довольна новыми отношениями:

«Мы поженились в феврале этого года. У нас двое детей, и сейчас мы ждем третьего», — говорит она.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как россиянки ловили мужчин на изменах. Они были внимательны к деталям, выводили партнеров на чистую воду одним предложением и проводили настоящие расследования.

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