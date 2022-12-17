Дайвер, который кормит акул в океанариуме Новосибирска, решил дать им еду в костюме Санта-Клауса. Об этом сообщает в Telegram-канале Shot .

Сотрудник океанариума появился в новогоднем костюме, потому что хотел подарить акулам праздничное настроение Рыбы узнали дайвера и сразу подплыли к нему, чтобы взять корм из его рук. Непривычный внешний вид их не напугал: сотрудник кормит акул давно, и они помнят его запах.