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1 час назад

В новосибирском океанариуме Санта-Клаус покормил акул: видео

Мира Маркина

Дайвер, который кормит акул в океанариуме Новосибирска, решил дать им еду в костюме Санта-Клауса. Об этом сообщает в Telegram-канале Shot.

Сотрудник океанариума появился в новогоднем костюме, потому что хотел подарить акулам праздничное настроение Рыбы узнали дайвера и сразу подплыли к нему, чтобы взять корм из его рук. Непривычный внешний вид их не напугал: сотрудник кормит акул давно, и они помнят его запах.

Newsweek: Акулу с "человеческой" улыбкой выловили у берегов Австралии

Ранее израильские дайверы в Эйлате проголосовали в бассейне с акулами. Урну для бюллетеней для этого разместили на дне.

Безумный мир,Видео,
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