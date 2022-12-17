В Сети появилось видео с харзой из Московского зоопарка. Зверек гуляет по вольеру, нюхает камеру и выглядит очень ярко на фоне снега благодаря ярко-оранжевой шерсти.

Харза, или желтогрудая (уссурийская) куница — вид хищных млекопитающих из семейства куньих. Это самая крупная куница, а такой яркой, как на видео, она становится во время полового созревания — примерно к 2,5 годам.