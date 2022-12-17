В Сети появилось видео с харзой из Московского зоопарка. Зверек гуляет по вольеру, нюхает камеру и выглядит очень ярко на фоне снега благодаря ярко-оранжевой шерсти.
Харза, или желтогрудая (уссурийская) куница — вид хищных млекопитающих из семейства куньих. Это самая крупная куница, а такой яркой, как на видео, она становится во время полового созревания — примерно к 2,5 годам.
По словам сотрудников Московского зоопарка, от шерсти харзы исходит аромат, похожий на запах меда и незабудок. Его выделяет фиалковая железа.
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