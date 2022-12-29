«Путешественник во времени» назвал дату уничтожения Земли

Пользователь Сети, утверждающий, что является путешественником во времени из 2792 года, назвал дату конца света. На ролик предсказателя в TikTok обратило внимание The Sun.
Скрывающийся под ником @timetraveler322 тиктокер утверждает, что прибыл в прошлое на машине времени, которую изобрела его компания. По словам путешественника, это была вторая машина времени, построенная человечеством, а ему выпала честь стать первым ее пользователем.
@timetraveler322 заявил, что подписчики часто спрашивают его о том, когда наступит конец света, и он решил удовлетворить их любопытство.
«Земля будет уничтожена 6 июля 2788 года в результате столкновения с гигантским метеоритом», — предсказал «гость из будущего» в ролике.
Однако он оговорился, что уничтожение планеты не станет концом всего человечества.
По словам «путешественника», к тому времени люди построят колонию на Марсе. Более того, он заявил, что через 17 лет пребывания на Красной планете люди обнаружат, что не одиноки там.
Большая часть пользователей отнеслась к заявлениям @timetraveler322 скептически, так как раньше он уже делал предсказания, которые не сбылись.
«Ты столько видео записал, в которых говорил, что что-то случится, и ничего не сбылось», — заявил один из них.
Другой обратил внимание на то, что озвученная дата «конца света» слишком далека от сегодняшнего дня, и проверить достоверность предсказания нереально.
Ученые НАСА считают, что путешествия во времени невозможны.
«Хотя на самолетах и спутниках время движется с другой скоростью, чем на Земле, мы не можем использовать машину времени для путешествия на сотни и тысячи лет», — заявили в агентстве.