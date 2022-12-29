«Путешественник во времени» назвал дату уничтожения Земли

Пользователь Сети, утверждающий, что является путешественником во времени из 2792 года, назвал дату конца света. На ролик предсказателя в TikTok обратило внимание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Скрывающийся под ником @timetraveler322 тиктокер утверждает, что прибыл в прошлое на машине времени, которую изобрела его компания. По словам путешественника, это была вторая машина времени, построенная человечеством, а ему выпала честь стать первым ее пользователем.

@timetraveler322 заявил, что подписчики часто спрашивают его о том, когда наступит конец света, и он решил удовлетворить их любопытство.

«Земля будет уничтожена 6 июля 2788 года в результате столкновения с гигантским метеоритом», — предсказал «гость из будущего» в ролике.

Однако он оговорился, что уничтожение планеты не станет концом всего человечества.

По словам «путешественника», к тому времени люди построят колонию на Марсе. Более того, он заявил, что через 17 лет пребывания на Красной планете люди обнаружат, что не одиноки там.

Большая часть пользователей отнеслась к заявлениям @timetraveler322 скептически, так как раньше он уже делал предсказания, которые не сбылись.

«Ты столько видео записал, в которых говорил, что что-то случится, и ничего не сбылось», — заявил один из них.

Другой обратил внимание на то, что озвученная дата «конца света» слишком далека от сегодняшнего дня, и проверить достоверность предсказания нереально.

Ученые НАСА считают, что путешествия во времени невозможны.