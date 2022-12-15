Что предсказал Нострадамус на 2023 год

В юности французский предсказатель Нострадамус работал врачом и искал лекарство от чумы. Но позже, охладев к медицине, француз решил посвятить себя астрономии, алхимии и изучению будущего. Первый альманах с помесячными предсказаниями Нострадумаса вышел в 1550 году. Позже такие собрания выходили ежегодно до самой смерти провидца.

Подробнее о знаменитом французе и о том, что он предсказал человечеству на 2023 год – в материале "Рамблера".

Многие люди, отрицающие ясновидящих, скептически относятся к Нострадамусу и его пророчествам. Но факты говорят сами за себя: Мишель де Нотрдам (настоящее имя Нострадамуса) предсказал немало событий, которые сбылись на самом деле. В их числе детальная смерть Генриха II, Великий пожар в Лондоне в 1666 году, пришествие Гитлера, ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, а также убийство Джона Ф. Кеннеди.

После себя Нострадамус оставил много четверостиший, но простому обывателю сложно понять, какие из них к какому году относятся. С этим решил разобраться Марио Ридинг, автор книги "Нострадамус: Полные пророчества о будущем". В этой книге Ридинг пронумеровал каждое четверостишие, отнес его к конкретному году и дал свое толкование.

Дословно в переводе на русский язык катрен звучит так:

"Два соперника объединятся,

Когда большинство других объединятся с Марсом,

Африканский лидер дрожит в страхе,

Двойной союз (союз двух) разделен флотом".

Далее Ридинг дает пояснение, как простым языком можно интерпретировать эти слова.