Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Что предсказал Нострадамус на 2023 год

Мира Маркина

В юности французский предсказатель Нострадамус работал врачом и искал лекарство от чумы. Но позже, охладев к медицине, француз решил посвятить себя астрономии, алхимии и изучению будущего. Первый альманах с помесячными предсказаниями Нострадумаса вышел в 1550 году. Позже такие собрания выходили ежегодно до самой смерти провидца.

Что предсказал Нострадамус на 2023 год
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

"Иллюзия чужого лица": что будет, если 10 минут смотреть в зеркало, не отрываясь

Подробнее о знаменитом французе и о том, что он предсказал человечеству на 2023 год – в материале "Рамблера".

Многие люди, отрицающие ясновидящих, скептически относятся к Нострадамусу и его пророчествам. Но факты говорят сами за себя: Мишель де Нотрдам (настоящее имя Нострадамуса) предсказал немало событий, которые сбылись на самом деле. В их числе детальная смерть Генриха II, Великий пожар в Лондоне в 1666 году, пришествие Гитлера, ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, а также убийство Джона Ф. Кеннеди.

После себя Нострадамус оставил много четверостиший, но простому обывателю сложно понять, какие из них к какому году относятся. С этим решил разобраться Марио Ридинг, автор книги "Нострадамус: Полные пророчества о будущем". В этой книге Ридинг пронумеровал каждое четверостишие, отнес его к конкретному году и дал свое толкование.

Дословно в переводе на русский язык катрен звучит так:

"Два соперника объединятся,

Когда большинство других объединятся с Марсом,

Африканский лидер дрожит в страхе,

Двойной союз (союз двух) разделен флотом".

Далее Ридинг дает пояснение, как простым языком можно интерпретировать эти слова.

В катрене говорится о том, что в 2023 году две великие силы объединятся для того, чтобы бороться с глобальным увеличением внутренних военных конфликтов. Этот союз интересен. Не в последнюю очередь тем, что работает практически вопреки самому себе.

Истории,Джон Кеннеди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители