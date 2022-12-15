Что предсказал Нострадамус на 2023 год

В юности французский предсказатель Нострадамус работал врачом и искал лекарство от чумы. Но позже, охладев к медицине, француз решил посвятить себя астрономии, алхимии и изучению будущего. Первый альманах с помесячными предсказаниями Нострадумаса вышел в 1550 году. Позже такие собрания выходили ежегодно до самой смерти провидца.
Подробнее о знаменитом французе и о том, что он предсказал человечеству на 2023 год – в материале "Рамблера".
Многие люди, отрицающие ясновидящих, скептически относятся к Нострадамусу и его пророчествам. Но факты говорят сами за себя: Мишель де Нотрдам (настоящее имя Нострадамуса) предсказал немало событий, которые сбылись на самом деле. В их числе детальная смерть Генриха II, Великий пожар в Лондоне в 1666 году, пришествие Гитлера, ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, а также убийство Джона Ф. Кеннеди.
После себя Нострадамус оставил много четверостиший, но простому обывателю сложно понять, какие из них к какому году относятся. С этим решил разобраться Марио Ридинг, автор книги "Нострадамус: Полные пророчества о будущем". В этой книге Ридинг пронумеровал каждое четверостишие, отнес его к конкретному году и дал свое толкование.
Дословно в переводе на русский язык катрен звучит так:
"Два соперника объединятся,
Когда большинство других объединятся с Марсом,
Африканский лидер дрожит в страхе,
Двойной союз (союз двух) разделен флотом".
Далее Ридинг дает пояснение, как простым языком можно интерпретировать эти слова.
В катрене говорится о том, что в 2023 году две великие силы объединятся для того, чтобы бороться с глобальным увеличением внутренних военных конфликтов. Этот союз интересен. Не в последнюю очередь тем, что работает практически вопреки самому себе.