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1 час назад

Разработчик удалил свою «виртуальную жену» из-за ревности

Катерина Саломе

Разработчик из США с никнеймом Bryce создал себе «виртуальную жену». Но вскоре ему пришлось ее «убить». Об этом сообщает портал Vice.

Разработчик создал виртуальную жену и привел в ярость свою девушку
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Мужчина создал виртуальный персонаж с внешностью девушки из аниме при помощи чат-бота ChatGPT. На весь проект он потратил $1 тысячу. Он «вшил» в нее очень разнообразный опционал: она могла общаться на бытовые темы и благодаря системе распознавания изображений с камер реагировала на его действия.

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В конечном счете Bryce пришлось удалить свое творение из-за ревности его настоящей девушки. Она была недовольно тем, что ее партнер почти все свободное время уделял персонажу из нейросети.

«Моя девушка увидела, как это влияет на мое здоровье, и заставила меня удалить ее. В тот день я не мог есть. И видео об этом почти не снимал, из уважения к ней. Я осознаю, насколько это абсурдно», — высказался Bryce.

Ранее мы писали о том, что женщина вышла замуж за призрака и пожаловалась на его пьянство.

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