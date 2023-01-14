Рыбаки в США поймали прозрачное ракообразное, которое напомнило им инопланетянина. Видео, в котором один из мужчин, держит существо в руке, появилось в соцсетях и стало вирусным.

"Скажите мне, что это не пришелец", - подписан видеоролик.

Тысячи пользователей социальных сетей принялись гадать, кто стал уловом американских рыбаков. Одни рекомендовали отпустить прозрачного "инопланетянина" и не прикасаться к нему руками, другие предположили, науке это животное неизвестно.

Специалисты предполагают, на видео фронима — глубоководное ракообразное, которое обитает во всех океанах, кроме тех, что находятся у полюсов. Для человека этот вид безопасен, поскольку питается планктоном или другими мелкими рыбками.