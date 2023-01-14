Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
43 минуты назад

Американские рыбаки выловили прозрачное существо, похожее на инопланетянина: видео

Мира Маркина

Рыбаки в США поймали прозрачное ракообразное, которое напомнило им инопланетянина. Видео, в котором один из мужчин, держит существо в руке, появилось в соцсетях и стало вирусным.

"Скажите мне, что это не пришелец", - подписан видеоролик.

Тысячи пользователей социальных сетей принялись гадать, кто стал уловом американских рыбаков. Одни рекомендовали отпустить прозрачного "инопланетянина" и не прикасаться к нему руками, другие предположили, науке это животное неизвестно.

Специалисты предполагают, на видео фронима — глубоководное ракообразное, которое обитает во всех океанах, кроме тех, что находятся у полюсов. Для человека этот вид безопасен, поскольку питается планктоном или другими мелкими рыбками.

Рыбак поймал гигантскую золотую рыбку весом более 30 кг

Ранее в США поймали редкого голубого омара.

Безумный мир,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители