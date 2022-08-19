В США поймали редкого синего омара

Синих омаров в мире не так уж и много – на несколько миллионов омаров приходится лишь один синего цвета. В США же рыбакам удалось поймать именно такого, об этом рассказывает CBS News.

Отец и сын, увлекающиеся рыбной ловлей далеко не один десяток лет, смогли выловить редчайшего синего омара впервые. Это случилось в Портленде, штат Мэн.

Удача, как решили рыбаки, повернулась к ним неспроста, потому отпускать омара они не стали, а приняли решение поместить его в свой аквариум, который находится в их семейном ресторане.