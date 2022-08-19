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3 часа назад

В США поймали редкого синего омара

Мира Маркина

Синих омаров в мире не так уж и много – на несколько миллионов омаров приходится лишь один синего цвета. В США же рыбакам удалось поймать именно такого, об этом рассказывает CBS News.

В США поймали редкого синего омара
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Отец и сын, увлекающиеся рыбной ловлей далеко не один десяток лет, смогли выловить редчайшего синего омара впервые. Это случилось в Портленде, штат Мэн.

Удача, как решили рыбаки, повернулась к ним неспроста, потому отпускать омара они не стали, а приняли решение поместить его в свой аквариум, который находится в их семейном ресторане.

Помимо синих, крайне редкими считаются также белые и оранжевые омары, однако только за месяц в США смогли поймать сразу несколько таких. Об этом удивительном улове читайте в материале "Рамблера".

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