7-летний австралиец объявил себя реинкарнацией принцессы Дианы

Мальчик из Австралии считает, что в прошлой жизни был принцессой Дианой, а Гарри и Уильям — его сыновья. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Кадр из фильма "Спенсер" Кадр из фильма "Спенсер"

7-летний Билли Кэмпбелл родился спустя 18 лет после смерти Дианы и уверен, что он реинкарнация принцессы. Чтобы подтвердить свои слова, рассказывает о событиях из жизни леди Ди, которые произошли задолго до его рождения.

В частности, Билли говорит, что у него есть брат Джон, при том что у принцессы Дианы Джон с таким же именем умер до ее рождения, а также регулярно упоминает двух своих "мальчиков", называя так принцев Уильяма и Гарри. На вопросы родителей, кто эти мальчики, Билли отвечает, что это его сыновья.

По словам отца Билли, австралийского телеведущего Дэвида Кэмпбелла, его сын начал говорить о принцессе Диане, в два года.

"Сначала он начал упоминать двух своих мальчиков. А когда увидел открытку с принцессой Дианой, воскликнул: "Смотрите, это я, когда был принцессой", — рассказал Дэвид журналу Stellar в 2019 году.

Родители Билли Кэмпбелла утверждают, что никогда ничего не говорили сыну о членах королевской семьи, но ребенок постоянно рассказывает им подробности из жизни Дианы и ее родственников.