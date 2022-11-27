Отец любовника принцессы Дианы раскрыл настоящую причину ее гибели

Отец Доди Аль-Файеда, с которым у принцессы Дианы был роман, заявил, что она была «убита». Мужчина уверен, что причиной этому послужила беременность Спенсер от его сына. Об этом сообщает OK Magazine.

Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед публично обвинил спецслужбы в гибели принцессы Уэльской. По его мнению, авария, в которой она вместе с Доди Аль-Файедом скончалась, была подстроена.

«Однажды правда выйдет наружу. Доказательства покажут, что она ждала ребенка от моего сына. Я уверен, что Диана и Доди были убиты, потому что она ждала ребенка от мусульманина», — заявил Аль-Файед.

Мохаммед также подчеркнул, что у Дианы при вскрытии была «удалена матка» с целью сокрытия факта беременности. По его словам, в его распоряжении имеются более сотни секретных документов с подробностями отношений сына и принцессы.