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2 часа назад

Отец любовника принцессы Дианы раскрыл настоящую причину ее гибели

Катерина Саломе

Отец Доди Аль-Файеда, с которым у принцессы Дианы был роман, заявил, что она была «убита». Мужчина уверен, что причиной этому послужила беременность Спенсер от его сына. Об этом сообщает OK Magazine.

Отец любовника принцессы Дианы раскрыл настоящую причину ее гибели
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед публично обвинил спецслужбы в гибели принцессы Уэльской. По его мнению, авария, в которой она вместе с Доди Аль-Файедом скончалась, была подстроена.

Чего мир не знал о принцессе Диане

«Однажды правда выйдет наружу. Доказательства покажут, что она ждала ребенка от моего сына. Я уверен, что Диана и Доди были убиты, потому что она ждала ребенка от мусульманина», — заявил Аль-Файед.

Мохаммед также подчеркнул, что у Дианы при вскрытии была «удалена матка» с целью сокрытия факта беременности. По его словам, в его распоряжении имеются более сотни секретных документов с подробностями отношений сына и принцессы.

Ранее мы писали о том, что медик вспомнил о последних минутах жизни принцессы Дианы.

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