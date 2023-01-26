Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
3 часа назад

Самые похожие в мире близнецы планируют одновременно зачать детей от одного мужа

Мира Маркина

Самые похожие друг на друга в мире близнецы из Австралии захотели одновременно зачать детей от одного мужа. Об этом сообщает издание Tyla.

Самые похожие близнецы намерены одновременно зачать детей от одного мужа
Фото: СоцсетиСоцсети

У 35-летних Анны и Люси Десинк один супруг на двоих – Бен Бирн. Девушки познакомились с мужчиной в 2012 году и сразу сообщили ему, что обе хотят быть его спутницами – благодаря этому сестры могут не разлучаться.

Соцсети

Теперь Десинк планируют одновременно забеременеть. Женщины измеряют базальную температуру, чтобы выбрать подходящий момент для зачатия. Кроме того, после полового акта они вместе лежат с поднятыми ногами вверх, считая, что это поможет оплодотворению.

"У меня замирает сердце, когда я представляю, что Анна может быть беременна, а я нет. Мы бы хотели быть беременными вместе", – рассказала Люси.

В Индии ребенок убил змею, укусив ее

Чтобы подготовиться к материнству, близнецы везде берут с собой игрушечных младенцев.

Ранее "Рамблер" рассказывал о влиянии противозачаточных на привлекательность мужчин.

Безумный мир,Анна Десинк,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители