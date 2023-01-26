Самые похожие близнецы намерены одновременно зачать детей от одного мужа

Самые похожие друг на друга в мире близнецы из Австралии захотели одновременно зачать детей от одного мужа. Об этом сообщает издание Tyla.

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У 35-летних Анны и Люси Десинк один супруг на двоих – Бен Бирн. Девушки познакомились с мужчиной в 2012 году и сразу сообщили ему, что обе хотят быть его спутницами – благодаря этому сестры могут не разлучаться.

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Теперь Десинк планируют одновременно забеременеть. Женщины измеряют базальную температуру, чтобы выбрать подходящий момент для зачатия. Кроме того, после полового акта они вместе лежат с поднятыми ногами вверх, считая, что это поможет оплодотворению.

"У меня замирает сердце, когда я представляю, что Анна может быть беременна, а я нет. Мы бы хотели быть беременными вместе", – рассказала Люси.

Чтобы подготовиться к материнству, близнецы везде берут с собой игрушечных младенцев.