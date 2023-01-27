Японец "устал быть человеком" и решил стать волком

Тору Уэда, 32-летний инженер из Токио, захотел стать волком и изготовил реалистичный костюм за три миллиона иен (1,6 миллиона рублей). Об этом сообщает LADbible.
Костюм для перевоплощения в волка изготовила компания Zeppet, которая производит для телешоу и фильмов. Тору Уэда несколько раз встречался с сотрудниками компании, чтобы обсудить мельчайшие детали.
По словам японца, он устал быть человеком. Тору Уэда чувствует свободу, когда "становится" волком:
"Когда я надеваю свой костюм, то чувствую, что <...> свободен от человеческих отношений. Я могу забыть о всех неприятностях, связанных с работой и другими вещами", — объясняет он.
Несмотря на то что японцу хотелось бы как можно чаще перевоплощаться в волка, Тору Уэда не планирует ходить в костюме волка по улицам или надевать его на маскарады. Он наряжается, когда приглашает в гости друзей. По его словам, они радуются за него, хотя сами носить подобные костюмы не любят.
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