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58 минут назад

Женщина получила записку в посылке с платьем и испугалась ее содержания

Lenta.ru

Покупательница Аманда Эллис из Мичигана, США, заказала наряд на сайте ретейлера Shein и нашла записку с фразой «ты умрешь» в полученной посылке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Женщина получила записку в посылке и испугалась ее содержания
Фото: Perfectstock.ruPerfectstock.ru

Женщина рассказала, что приобрела в указанном интернет-магазине несколько предметов гардероба. При этом когда тиктокерша открыла пакет, в котором прислали блестящее платье, из него выпали шесть свернутых листов бумаги с надписями «Ты умрешь в этой одежде». По словам автора ролика, из-за содержания данных записок она обратилась в правоохранительные органы.

«Я напугана и встревожена и уже позвонила в полицию. Я не буду надевать или примерять это платье, даже если это шутка», — пояснила американка.

Эллис обратилась к компании Shein, требуя объяснений. В свою очередь представитель ретейлера заявил, что они в процессе расследования инцидента.

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