Женщина получила записку в посылке и испугалась ее содержания

Покупательница Аманда Эллис из Мичигана, США , заказала наряд на сайте ретейлера Shein и нашла записку с фразой «ты умрешь» в полученной посылке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте.

Женщина рассказала, что приобрела в указанном интернет-магазине несколько предметов гардероба. При этом когда тиктокерша открыла пакет, в котором прислали блестящее платье, из него выпали шесть свернутых листов бумаги с надписями «Ты умрешь в этой одежде». По словам автора ролика, из-за содержания данных записок она обратилась в правоохранительные органы.