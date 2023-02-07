Сотрудница школы похитила куриные крылышки на 106 миллионов рублей

Сотрудница школы в округе Кук, штат Иллинойс, США, похитила более 11 тысяч упаковок куриных крыльев на сумму 1,5 миллиона долларов (106,1 миллиона рублей) и попалась. Об этом сообщает True Crime Daily.

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66-летняя директор службы общественного питания Вера Лидделл была арестована после того, как ее обвинили в хищении продуктов. Следствие установило, что она похитила тысячи упаковок куриных крыльев и присвоила более миллиона долларов (70,7 миллиона рублей), принадлежавших школе, где она работала.

Управляющий делами в ходе аудита школы обнаружил факт кражи и узнал, что бюджет на еду превышен на 300 тысяч долларов (21,2 миллиона рублей). Из судебных документов следует, что управляющий делами нашел подписанные Лидделл индивидуальные счета за огромное количество куриных крылышек — продукта, который никогда не подавался студентам, так как содержит кости. Крылышки Лидделл заказывала отдельно от других продуктов. Преступление было совершено между июлем 2020 года и февралем 2022 года.

Женщина подозревается в том, что заказала у поставщика 11 тысяч упаковок куриных крыльев и использовала муниципальные грузовики, чтобы забрать еду. Она расплатилась за крылья из средств школы. Мошенничество началось в разгар пандемии COVID-19, в то время, когда ученикам не разрешалось присутствовать в школе. Даже несмотря на то, что дети учились удаленно, школа продолжала предоставлять им еду, которую могли забирать их семьи. Прокуроры предположили, что куриные крылья и другая еда, которую Лидделл, предположительно, заказывала, так и не была доставлена в школу или предоставлена учащимся.