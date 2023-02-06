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1 час назад

Россияне перечислили любимые блюда из советских столовых

Мира Маркина

Первое, второе и компот – типичный комплексный обед, который предлагали в столовых СССР. О самых любимых блюдах и их преимуществах рассказали участники сообщества в соцсети ВКонтакте «Мы из СССР. Вспомним лучшее».

Россияне перечислили любимые блюда из советских столовых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор публикации, которая стала предметом дискуссии, вспомнил, что за суп с мясом, бифштекс с гарниром, компот, салат, булочку и хлеб он платил 60 копеек – в 1979 году.

«При этом все было вкусное и натуральное, никто в банках обед с собой на работу не носил, все работники и начальники тоже обедали в столовой!» — подчеркнул он.

В середине восьмидесятых, рассказал подписчик из Москвы, полноценный обед для двух персон стоил около рубля.

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Также в комментариях ностальгирующие мужчины и женщины рассказали о любимом десерте – сметане с сахаром.

«Я все время в нее беляш окунал или пирожок», «Сметану кушали ложкой», — поделились фолловеры сообщества.

Ранее мы рассказывали о советских вещах, за которыми охотились за границей.

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