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2 часа назад

Зачем в Европе ели суп из майских жуков

Мира Маркина

В последнее время много говорят об употреблении в пищу насекомых. В Евросоюзе двум компаниями из Вьетнама и Франции выдали разрешения на поставку продуктов из домашнего сверчка Acheta domesticus и личинок мучного бурого хрущака Alphitobius diaperinus. Муку из них планируется использовать для приготовления мучных изделий, мясопродуктов, соусов, чипсов и другой пищи. По словам производителей, это более экологично.

Зачем в Европе ели суп из майских жуков
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Еще один инцидент произошел в конце января. Немецкая компания по производству шоколада анонсировала в социальных сетях выход шоколада со вкусом кузнечиков. Однако шутку поняли не все. В комментариях к публикации на компанию обрушился шквал критики.

То, что насекомых употребляют в пищу в цивилизованных странах, — это не новость. Так, до середины XX века в некоторых регионах Германии и Франции варили суп из майских жуков. Подробнее — в материале "Рамблера".

wikipedia.org

Майские жуки всегда являлись врагами фермеров и садоводов. Сельское хозяйство страдало от массового нашествия насекомых. Они поедали крупы, свеклу, картофель, лук, молодые деревья. В немецкой провинции Шлезвиг-Гольштейне в конце XIX века даже платили вознаграждение в размере пяти пфеннигов за килограмм принесенных жуков. Дети собирали самых красивых в свои коллекции. Массами из насекомых кормили свиней и кур.

Кого на самом деле называют "профессором кислых щей"

Существуют упоминания того, что экзотическое блюдо готовилось не только для домашнего скота. Люди варили суп из майских жуков и для себя. На одну порцию предполагалось 30 насекомых. У них удаляли крылышки и ножки, промывали и растирали в ступке. Получившуюся массу обжаривали на сливочном масле и клали в мясной бульон. После этого суп процеживали и подавали с ломтиками хлеба. По вкусу он напоминал крабовый суп, поэтому и пользовался популярностью. В эссе врача Иоганна Йозефа Шнайдера от 1844 года также говорится, что майских жуков подавали в кондитерских в засахаренном виде.

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