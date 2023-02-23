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1 час назад

Вышедшему из тюрьмы коту найдут новый дом

Мира Маркина

Коту-сфинксу, который отбыл тюремный срок в Мексику, городские власти найдут дом. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Вышедшему из тюрьмы коту найдут новый дом
Фото: ReutersReuters

Кот принадлежал крупной преступной группировке. Когда ее участников арестовали, животное отбывало наказание вместе с хозаином — Эрнесто Арнольдо Пиньоном. На теле есть татуировки, одна из них с текстом "Сделано в Мексике".

Reuters

В январе в тюрьме случился бунт, и 25 заключенных сбежали. Среди них был и Пиньон. Полицейские решили, что передадут кота в приют, чтобы ему подобрали семью.

Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

Кот находится в отличной форме, никаких инфекций у него не обнаружили.

Ранее на видео попала кошка, усыновившая обезьяну.

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