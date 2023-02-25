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3 часа назад

Пропавшая кошка вернулась к хозяйке спустя 9 лет

Мира Маркина

Жительница американского штата Вирджиния нашла кошку Пайпер, которая пропала без вести. Питомец вернулся через девять лет поисков. Об этом пишет сайт телеканала WTVR-TV.

Пропавшая кошка вернулась к хозяйке спустя 9 лет
Фото: Henrico Police DepartmentHenrico Police Department

Многолетние поиски Пайпер были безуспешными, и в итоге хозяйка зарегистрировала ее как погибшую в компании, которая производит микрочипы. Но в феврале житель округа оповестил местный отдел по защите животных, что кошка пришла к нему на крыльцо. Ветеринары из приюта, куда привезли Пайпер, обнаружили в ее холке чип с данными хозяйки.

Когда женщине сообщили, что ее питомец найден, а Пайпер вернулась домой, полиция Энрико напомнила, что важно чипировать домашних животных.

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