Пропавшая кошка вернулась к хозяйке спустя 9 лет

Жительница американского штата Вирджиния нашла кошку Пайпер, которая пропала без вести. Питомец вернулся через девять лет поисков. Об этом пишет сайт телеканала WTVR-TV .

Многолетние поиски Пайпер были безуспешными, и в итоге хозяйка зарегистрировала ее как погибшую в компании, которая производит микрочипы. Но в феврале житель округа оповестил местный отдел по защите животных, что кошка пришла к нему на крыльцо. Ветеринары из приюта, куда привезли Пайпер, обнаружили в ее холке чип с данными хозяйки.