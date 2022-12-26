Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

Многие привычки питомцев нам трудно объяснить. К примеру, зачем кошки назойливо просят открыть дверь, но затем не заходят в нее? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Существует несколько версий, почему кошки ведут себя именно так. Одной из них придерживаются сторонники мистики. По их мнению, кошки способны общаться с потусторонней нечистью. Поэтому нередко они просят открыть дверь не для себя, а для духа, которого не может увидеть человек. Однако скептики на эту версию тут же язвительно задают вопрос: почему же призрак не может пройти сквозь стену?

У зоопсихологов более приземленное мнение. Они считают, что коты просят открыть дверь, поскольку жаждут внимания. Им просто хочется, чтобы хозяин отвлекся от своих дел и оказал им небольшую услугу. А достигнув желаемого, коты теряют интерес и уходят по своим делам.

Однако самая распространенная версия объясняет поведение котов их хищной натурой. Закрытая дверь вызывает у животных беспокойство: вдруг за дверью затаился враг, или происходит еще что-либо, о чем коту непременно следует знать? Питомец просит открыть дверь, чтобы проконтролировать ситуацию. А после, увидев, что все в порядке, удаляется, чем нередко раздражает хозяина.