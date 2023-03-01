Девушка считает котов своими детьми и создала им люксовые условия

Коты 24-летней Ханны Уитмер живут в собственной спальне за 300 фунтов стерлингов, где хозяйка регулярно меняет белье, получают подарки по праздникам и каждый месяц играют с новыми игрушками. О жизни домашних питомцев девушка рассказала The Sun.

Фото: PA Real Life PA Real Life

Ханна обустроила для котов Симбы и Нимбуса спальню с полноразмерной двуспальной кроватью и двумя кошачьими кроватками в форме короны. Она ежемесячно тратит по 100 фунтов стерлингов на лекарства, лакомства и игрушки для них. Питомцы также получают торт на день рождения и собственную доставку с Amazon.

Хозяйка объясняет, что специально дала котам "королевские" имена, чтобы показать значимость питомцев для нее. Томми, с которым встречается Ханна, в итоге их полюбил, и Симба появился в "семье" в день рождения молодого человека.

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Ханна Уитмер признается, что считает котов своими детьми и даже ставит их выше своего бойфренда. По ее словам, она не бросила бы Томми ради питомцев, но они, безусловно, на первом месте.