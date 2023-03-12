Мастер кунг-фу подрался с обезьянами: видео

Мастер кунг-фу в китайской провинции Сычуань подрался с двумя тибетскими макаками. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент засняли на видео туристы, ставшие очевидцами необычной драки. Мужчина по фамилии Се захотел погладить животное, однако оно напало на него. За это учитель восточных единоборств ответил примату ударом. Другая обезьяна пришла на помощь сородичу и попыталась атаковать мужчину.

Ролик разлетелся по социальным сетям. Многие раскритиковали туриста за жестокое обращение к животным. Однако сам Се объяснил свой поступок тем, что он просто хотел отпугнуть обезьян, а ударил животное на автомате, так как занимается кунг-фу.