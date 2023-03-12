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37 минут назад

Какое животное считается самым умным: видео

Мира Маркина

Некоторые животные могут посоревноваться в уме с людьми. На роль самых умных претендуют десятки представителей природного мира. Среди них — крысы, свиньи и даже наши любимые собаки и кошки.

Слоны, например, обладают самым большим мозгом и наибольшим числом нейронов. Как показали исследования ученых, у этих животных невероятная память. Слоны могут в течение десятилетий помнить соплеменников или даже человеческие лица.

О высоком интеллекте млекопитающих также свидетельствует их способность играть, узнавать себя в зеркале и вместе решать сложности.

Тем не менее, есть животные, которые считаются еще умнее слонов. Какие? Чтобы узнать, смотрите видео блогера @_inreality_.

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