В Японии обрел бешеную популярность необычный курс

Пандемия новой коронавирусной инфекции сильно отразилась на мире. Так в Японии возникла необходимость в курсе, на котором учат…улыбаться.

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Открыть первую школу улыбок решила японская радиоведущая Кейко Кавано. Она назвала необычное учебное заведение Egaoiku – что буквально означает «обучение улыбке». Сперва популярностью уроки не пользовались. Но когда масочный режим повсеместно отменили, ситуация изменилась. На курсах Кавано побывало более четырех тысяч человек.

Сама Кейко рассказала журналистам, что у учеников ее школы сформировался запрос на возвращение навыка улыбаться. А кто-то вовсе в процессе бесконечных рабочих созвонов выяснил, что разучился проявлять эмоции. Со слов бизнесвумен, работодатели записывают понурых сотрудников на тренинги целыми группами.