Британец нашел паучиху с сотнями яиц в связке бананов

Житель Англии купил в магазине связку бананов и обнаружил в ней гигантского паука-охотника, когда пришел домой. Об этом пишет The Sun.

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35-летний мужчина принес связку бананов домой и съел один фрукт, а вскоре заметил в пакете самку паука, которая отложила более 200 яиц.

Англичанин заманил паука в коробку из-под посуды и отправил в службу дезинсекции. В продуктовой сети подтвердили, что паук прибыл вместе с бананами от поставщиков из Доминиканской Республики. После инцидента поставщик усилил проверки.

Компания извинилась перед покупателем. Мужчине предложил £100 в качестве компенсации, но мужчина просит сумму больше. Он считает, что самка паука могла укусить его, защищая свои яйца.

Зоологическое общество Лондона установило, что покупатель нашел паука — тропического охотника. Представители этого вида прячутся в бананах. Укус паука, который оказался в пакете британца, не смертелен для человека, но яд может стать причиной учащенного сердцебиения, рвоты и головной боли.