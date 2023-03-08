Энтомолог нашел живое насекомое юрского периода в магазине

Ученый-энтомолог в штате Арканзас случайно нашел древнее насекомое на стене супермаркета. Об этом пишет USA Today.

Фото: Michael Skvarla / Penn State Michael Skvarla / Penn State

Директор идентификационной энтомологической лаборатории Государственного университета Пенсильвании Майкл Скварла пришел в супермаркет за молоком и увидел на стене магазина крупное насекомое, похожее на крупную особь распространенного в этой части США муравьиного льва. Мужчина поймал его, чтобы сделать частью коллекции, и не вспоминал об этом 10 лет.

Когда образец понадобился Скварле в 2020 году для онлайн-курса по эволюции и многообразию видов, он обнаружил, что неверно определил, какое именно насекомое нашел. Оказалось, что ученый забрал из супермаркета древнее насекомое под названием гигантская златоглазка. Считается, что оно обитало в юрский период, когда на Земле еще были динозавры, но вымерло пятьдесят лет назад.