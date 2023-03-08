Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Энтомолог нашел живое насекомое юрского периода в магазине

Мира Маркина

Ученый-энтомолог в штате Арканзас случайно нашел древнее насекомое на стене супермаркета. Об этом пишет USA Today.

Энтомолог нашел живое насекомое юрского периода в магазине
Фото: Michael Skvarla / Penn StateMichael Skvarla / Penn State

Директор идентификационной энтомологической лаборатории Государственного университета Пенсильвании Майкл Скварла пришел в супермаркет за молоком и увидел на стене магазина крупное насекомое, похожее на крупную особь распространенного в этой части США муравьиного льва. Мужчина поймал его, чтобы сделать частью коллекции, и не вспоминал об этом 10 лет.

Когда образец понадобился Скварле в 2020 году для онлайн-курса по эволюции и многообразию видов, он обнаружил, что неверно определил, какое именно насекомое нашел. Оказалось, что ученый забрал из супермаркета древнее насекомое под названием гигантская златоглазка. Считается, что оно обитало в юрский период, когда на Земле еще были динозавры, но вымерло пятьдесят лет назад.

5 пугающих вещей, обнаруженных на дне Мирового океана

Анализ ДНК подтвердил подозрение Скварлы, и ученый передал златоглазку в университетский университет. Там ее продолжат изучать. Ученые допускают, что в окрестных лесах можно встретить некоторые другие реликтовые виды.

Ранее в Сан-Диего обнаружили самую старую карманную мышь.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий