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33 минуты назад

В Британии начали водить к гадалке собак

Мира Маркина

В Великобритании появилась гадалка, которая работает с животными. С помощью карт Таро она предсказывает их будущее, пишет телеграм-канал "Лента дня".

В Британии начали водить к гадалке собак
Фото: PxherePxhere

Британка 25 лет гадала людям на будущее с помощью карт Таро. Когда у нее умерла собака, женщина научилась делать предсказания животным.

Гадалка убеждена, что душа умершего домашнего животного помогает ей видеть, что ждет в будущем других собак. Один сеанс гадания у нее стоит 55 фунтов, что больше 5500 рублей.

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